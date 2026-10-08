L’iniquità è il marchio di Trump. Ma è anche il suo tallone d’Achille

Gli americani sono sempre più preoccupati non solo dalla crescita dei prezzi, ma anche dall’iniquità, ossia dal fatto che gli uni si impoveriscono proprio perché gli altri si arricchiscono. E come si vede dai sondaggi, che il carovita e l’ineguaglianza sociale non siano un fenomeno accidentale comincia a essere chiaro persino ai repubblicani
A quattro settimane dalle elezioni di midterm, i sondaggi vedono i democratici in vantaggio, con l’approvazione di Trump intorno al 30%. Le cause sono complesse, ma ce ne è una che spicca: il carovita. Non a caso le midterm sono ormai state ribattezzate «the affordability elections». Ma la preoccupazione per il carovita nasconde due questioni separate. Una riguarda un concetto assoluto, quello rappresentato dai prezzi, siano essi quelli delle case, della benzina o delle uova. L’altra indica un r