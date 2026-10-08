L’iniquità è il marchio di Trump. Ma è anche il suo tallone d’Achille

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Gli americani sono sempre più preoccupati non solo dalla crescita dei prezzi, ma anche dall’iniquità, ossia dal fatto che gli uni si impoveriscono proprio perché gli altri si arricchiscono. E come si vede dai sondaggi, che il carovita e l’ineguaglianza sociale non siano un fenomeno accidentale comincia a essere chiaro persino ai repubblicani