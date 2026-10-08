Commenti

L’iniquità è il marchio di Trump. Ma è anche il suo tallone d’Achille

Chiara Cordelli
Chiara Cordelli
Chiara Cordelli
08 ottobre 2026 • 20:10
Segui Domani su Google

Gli americani sono sempre più preoccupati non solo dalla crescita dei prezzi, ma anche dall’iniquità, ossia dal fatto che gli uni si impoveriscono proprio perché gli altri si arricchiscono. E come si vede dai sondaggi, che il carovita e l’ineguaglianza sociale non siano un fenomeno accidentale comincia a essere chiaro persino ai repubblicani 

A quattro settimane dalle elezioni di midterm, i sondaggi vedono i democratici in vantaggio, con l’approvazione di Trump intorno al 30%. Le cause sono complesse, ma ce ne è una che spicca: il carovita. Non a caso le midterm sono ormai state ribattezzate «the affordability elections». Ma la preoccupazione per il carovita nasconde due questioni separate. Una riguarda un concetto assoluto, quello rappresentato dai prezzi, siano essi quelli delle case, della benzina o delle uova. L’altra indica un r

Chiara Cordelli
Chiara Cordelli
Chiara Cordelli

Professoressa ordinaria di filosofia politica all’università di Chicago e senior research fellow a Sciences Po, Parigi. È autrice di Privatocrazia (Mondadori 2022) e The Privatized State (Princeton University Press 2020).

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE