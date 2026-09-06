Effetto woke sulla geopolitica: il Sud globale che si rivolta contro l’Europa

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Esiste un versante esterno del dibattito sul woke che ha investito il nostro mondo politico-mediatico; riguarda le relazioni internazionali e sfugge ai più. In genere si limita la polemica a questioni di diritti individuali – intersezionali – e cioè il gender, diversità-equità-inclusione, quote, affirmative actions e così via. Ma non c’è solo questo. Il politicamente corretto alla massima potenza ha intaccato i rapporti diplomatici e mutato il giudizio globale sull’Occidente e sull’Europa. Nell’