il commento

Effetto woke sulla geopolitica: il Sud globale che si rivolta contro l’Europa

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
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06 settembre 2026 • 20:53Aggiornato, 06 settembre 2026 • 20:58

Il doppio standard si ritorce come un boomerang: l’Europa è accusata di perenne colonialismo culturale. I valori occidentali cedono davanti alla critica dei popoli subalterni. Questo ha un impatto sui rapporti internazionali, soprattutto per gli europei 

Esiste un versante esterno del dibattito sul woke che ha investito il nostro mondo politico-mediatico; riguarda le relazioni internazionali e sfugge ai più. In genere si limita la polemica a questioni di diritti individuali – intersezionali – e cioè il gender, diversità-equità-inclusione, quote, affirmative actions e così via. Ma non c’è solo questo. Il politicamente corretto alla massima potenza ha intaccato i rapporti diplomatici e mutato il giudizio globale sull’Occidente e sull’Europa. Nell’

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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