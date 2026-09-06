Effetto woke sulla geopolitica: il Sud globale che si rivolta contro l’Europa

Il doppio standard si ritorce come un boomerang: l’Europa è accusata di perenne colonialismo culturale. I valori occidentali cedono davanti alla critica dei popoli subalterni. Questo ha un impatto sui rapporti internazionali, soprattutto per gli europei
Esiste un versante esterno del dibattito sul woke che ha investito il nostro mondo politico-mediatico; riguarda le relazioni internazionali e sfugge ai più. In genere si limita la polemica a questioni di diritti individuali – intersezionali – e cioè il gender, diversità-equità-inclusione, quote, affirmative actions e così via. Ma non c’è solo questo. Il politicamente corretto alla massima potenza ha intaccato i rapporti diplomatici e mutato il giudizio globale sull’Occidente e sull’Europa. Nell’