L’egemonia culturale? Per le destre è una clava

true false

Un percorso complicato quello dell’egemonia culturale, concetto innovativo ma destinato a polemiche e ribaltamenti da quando Gramsci lo elaborò nei suoi Quaderni dal carcere (1929-1935) e oggi al centro dell’attenzione nei paesi in cui le destre governano facendone la pretesa di una bandiera. L’innesto della cultura idealista, di Hegel e Croce, porta Gramsci a riconsiderare il determinismo economico del marxismo ortodosso e a dare spicco agli elementi culturali, alle idee, ai valori che consento