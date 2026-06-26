L’egemonia culturale? Per le destre è una clava

Da Trump a Orban passando per Meloni, le destre occidentali usano la nozione di egemonia culturale brandendola come una clava, convinte che chi ha il potere può non solo piegarla ai propri fini, ma umiliarla a strumento per acchiappare tutto il possibile
Un percorso complicato quello dell’egemonia culturale, concetto innovativo ma destinato a polemiche e ribaltamenti da quando Gramsci lo elaborò nei suoi Quaderni dal carcere (1929-1935) e oggi al centro dell’attenzione nei paesi in cui le destre governano facendone la pretesa di una bandiera. L’innesto della cultura idealista, di Hegel e Croce, porta Gramsci a riconsiderare il determinismo economico del marxismo ortodosso e a dare spicco agli elementi culturali, alle idee, ai valori che consento