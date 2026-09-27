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Elettori e strategia: la campagna della premier è partita

Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellanipolitologo
27 settembre 2026 • 06:00Aggiornato, 27 settembre 2026 • 21:11
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Le recenti scelte del governo rispondono sempre più alla necessità di costruire le condizioni della prossima vittoria elettorale. La premier punta a ricompattare il proprio elettorato, nel frattempo guarda alla sfida per la successione di Mattarella

Giorgia Meloni ha fretta e ha cambiato ritmo. Le scelte del governo rispondono sempre più alla necessità di costruire le condizioni della prossima vittoria elettorale. Sono segnali di un voto sempre più vicino, forse nei primi mesi del 2027. Le misure sulla scuola, le promesse fiscali e l’intervento di Eni sui carburanti – pur diverse tra loro – delineano un comune filo rosso che le attraversa al fine di riportare il confronto sui temi che possono rafforzare il rapporto fra la premier e chi la v

Lorenzo Castellani
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Lorenzo Castellanipolitologo

Lecturer presso la LUISS School of Government e docente di storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli. I suoi ultimi libri sono L’ingranaggio del potere e Sotto scacco.

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