Elettori e strategia: la campagna della premier è partita

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Giorgia Meloni ha fretta e ha cambiato ritmo. Le scelte del governo rispondono sempre più alla necessità di costruire le condizioni della prossima vittoria elettorale. Sono segnali di un voto sempre più vicino, forse nei primi mesi del 2027. Le misure sulla scuola, le promesse fiscali e l’intervento di Eni sui carburanti – pur diverse tra loro – delineano un comune filo rosso che le attraversa al fine di riportare il confronto sui temi che possono rafforzare il rapporto fra la premier e chi la v