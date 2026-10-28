L’analisi

C’è una svolta, ed è storica: è quella del voto palestinese

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva
28 ottobre 2026 • 21:02
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Da ieri Israele, lo Stato degli ebrei da postulato di nascita, è uno Stato bi-nazionale: come non era mai successo prima, 2,1 milioni di cittadini palestinesi, circa il 20-21 per cento della popolazione, hanno deciso di andare in massa a votare. Diventando una massa critica capace di scardinare antichi equilibri

All’apparenza è cambiato poco o nulla, Benjamin Netanyahu guida ancora il partito più votato, l’opposizione è indietro e non ha sfondato nonostante tutto. Ma è un’illusione ottica, perché in realtà c’è stata una svolta epocale i cui effetti si sentiranno nel medio-lungo periodo. Da ieri Israele, lo Stato degli ebrei da postulato di nascita, è uno Stato bi-nazionale. Come non era mai successo prima, i suoi 2,1 milioni di cittadini palestinesi, circa il 20-21 per cento della popolazione, hanno dec

Gigi Riva
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Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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