C’è una svolta, ed è storica: è quella del voto palestinese

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Da ieri Israele, lo Stato degli ebrei da postulato di nascita, è uno Stato bi-nazionale: come non era mai successo prima, 2,1 milioni di cittadini palestinesi, circa il 20-21 per cento della popolazione, hanno deciso di andare in massa a votare. Diventando una massa critica capace di scardinare antichi equilibri

All’apparenza è cambiato poco o nulla, Benjamin Netanyahu guida ancora il partito più votato, l’opposizione è indietro e non ha sfondato nonostante tutto. Ma è un’illusione ottica, perché in realtà c’è stata una svolta epocale i cui effetti si sentiranno nel medio-lungo periodo. Da ieri Israele, lo Stato degli ebrei da postulato di nascita, è uno Stato bi-nazionale. Come non era mai successo prima, i suoi 2,1 milioni di cittadini palestinesi, circa il 20-21 per cento della popolazione, hanno dec