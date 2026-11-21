Le città sono il cuore delle sfide che il mondo si trova di fronte, perché qui si concentra la quota più rilevante della domanda di energia, case, mobilità e quindi di emissioni. Intervenire qui produce i maggiori risultati in termini sia ambientali sia sociali, e quanto di positivo si realizza può essere replicato ovunque in modo più semplice
È alle città che dobbiamo guardare se vogliamo tenere assieme la risposta alle sfide globali sul clima, quelle che sono state al centro della Conferenza delle Nazioni unite appena chiusa in Turchia (la Cop31), e ai problemi molto concreti che vivono famiglie e imprese in Italia in balia della crescita dei prezzi di gas, elettricità, benzina e gasolio. Per questo meritano attenzione i recenti risultati presentati dal comune di Roma del proprio Piano clima, perché mettono in evidenza un dimezzamen