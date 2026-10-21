Le sanzioni non bastano, l’Ue lanci una vera “offensiva diplomatica”

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Una “pace separata” tra Russia e Stati Uniti non offre soluzioni sostenibili al conflitto ucraina e le sanzioni non bastano. L’Europa dovrebbe dunque andare oltre il sostegno militare e promuovere un’iniziativa multilaterale in grado di contenere il conflitto prima dell’inverno

La guerra tra Russia e Ucraina continua a infuriare e rischia ormai di raggiungere un punto di non ritorno. L’ulteriore escalation del conflitto che dura da quasi cinque anni è il risultato di due gravi errori di valutazione. Nel febbraio 2022, la Russia riteneva di poter schiacciare la resistenza ucraina e arrivare fino a Kiev nel giro di pochi giorni. In Occidente, al contrario, molti (si pensi a Boris Johnson o all’ex ministro della difesa Usa, Lloyd Austin) erano convinti che prolungare la g