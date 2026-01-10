Inutile aspettare in silenzio, l’Europa deve rischiare

true false

I paesi dell’Ue sono disorientati davanti alle mosse di Donald Trump. Forse sperano che le elezioni di Midterm riescano ad azzopparlo. È un calcolo ragionevole ma i rischi sono tanti. Accondiscendere in silenzio non sembra essere una scelta previdente

Sembra quasi un gioco di squadra, da una parte la flotta americana demolisce un altro pezzo di diritto internazionale sequestrando in alto mare cargo venezuelani e il loro carico di petrolio, dall’altra Vladimir Putin spara sull’Ucraina un missile teoricamente in grado di portare una testata atomica. E il messaggio che arriva agli europei è: restate quieti nel vostro recinto, questo è un mondo di grandi potenze e obbedisce alla regola dell’imperialismo ateniese così scolpita da Tucidide: i forti