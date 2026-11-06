Per l’Europa un’anatra zoppa è ancora più imprevedibile

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Il parziale sollievo generato dal voto Usa non deve illuderci: il continente è più che mai vulnerabile e deve attrezzarsi per difendersi senza più contare troppo sulla protezione e l’assistenza americane

Donald Duck – il Paperino di Walt Disney – è il nomignolo che comincia a circolare a Washington dopo il bluenami di martedì scorso: l’allusione è all’anatra zoppa, come viene tradizionalmente definito un presidente alla fine del suo secondo mandato e senza una maggioranza al Congresso. La storica batosta subita alle elezioni di midterm ha costretto Trump ad accettare il risultato – il che non era affatto scontato – ma non la sua responsabilità nel determinarlo, anche se nel suo campo non sono ma