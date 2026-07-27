Fakir, se il civismo di Bologna esalta il peggio della destra

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L’attacco della destra a Matteo Lepore è un attacco alla cittadinanza libera e attiva. Criticare il civismo della città e accusare il sindaco di istigare la violenza è una deriva pericolosa. Le forme di dissenso vengono sistematicamente associate alle azioni criminali, come avvenuto in Val di Susa. Il messaggio è: se i cittadini vogliono esprimere opinioni di dissenso, lo facciano sui social