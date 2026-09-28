La famiglia Berlusconi contro il sessismo di Vannacci: è quasi una barzelletta

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L’ironia di certo non gli mancava. Ma che il partito dei Bunga Bunga, delle cene eleganti, del «meglio belle ragazze che gay» e delle donne «più belle che intelligenti», si sarebbe battuto (giustamente) per contrastare il sessismo nella politica italiana, è un colpo di scena inaspettato

Giornale radio: il 29 settembre Silvio Berlusconi avrebbe compiuto novant’anni. Non faceva proprio così la canzone che Battisti e Mogol scrissero nel 1966, ma nel penultimo giorno del mese si fondono Arcangeli, Equipe 84 e ricorrenze cavalleresche. Seduto in quel caffè io pensavo proprio a te, a Villa Certosa e a chi ci andrà a vivere. Dopo la vendita della sontuosa dimora sarda da 4.500 mq allo sceicco qatariota Al Thani – ogni riferimento a Mohammed Esposito è puramente casuale –, arrivano i s