Le femonazionaliste vogliono farci vedere il patriarcato degli altri, così da poter sminuire il nostro. Vogliono mostrarci tutto attraverso i loro dati statistici, i loro contenuti social, le loro denunce, tranne il comune denominatore di ogni atto di violenza di genere contro una donna: che nella stragrande maggioranza dei casi è sempre un uomo. Non un musulmano, non un cattolico, non un immigrato, non un italiano. Ma un uomo.
Stranieri stupratori e femministe di sinistra che li coprono. Per il collettivo francese Nemesis, che si autodefinisce «femminista identitario» e che di fatto salda in un’alleanza di ferro razzismo differenzialista, islamofobia e lotte che hanno l’apparenza del femminismo, è questa la “strana coppia” che minaccerebbe la sicurezza e le conquiste di tutte le donne europee. Ma sebbene il loro obiettivo sia quello di posizionarsi dentro l’idea di femminismo, il recinto ideologico dentro la quale si