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Stranieri stupratori e femministe di sinistra che li coprono. Per il collettivo francese Nemesis, che si autodefinisce «femminista identitario» e che di fatto salda in un’alleanza di ferro razzismo differenzialista, islamofobia e lotte che hanno l’apparenza del femminismo, è questa la “strana coppia” che minaccerebbe la sicurezza e le conquiste di tutte le donne europee. Ma sebbene il loro obiettivo sia quello di posizionarsi dentro l’idea di femminismo, il recinto ideologico dentro la quale si