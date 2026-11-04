Fisco e partite Iva: il modello tedesco applicato all’Italia

Il meccanismo tedesco costituisce un esempio significativo di come la progressività possa essere incorporata direttamente nella formula di calcolo dell’imposta. A questo si aggiunge il meccanismo “anti fiscal drag” che si concretizza nella modifica periodica non tanto delle aliquote, quanto delle soglie di esenzione
Secondo la teoria della tassazione ottimale sviluppata da James Mirrlees, premio Nobel per l’economia, la progressività dovrebbe crescere gradualmente per massimizzare l’equità senza scoraggiare eccessivamente il lavoro. Il sistema fiscale tedesco rappresenta un interessante termine di confronto proprio perché realizza una parte importante della progressività attraverso una funzione matematica continua, anziché affidarsi esclusivamente a scaglioni come avviene in Italia. In Germania l’imposta su