La rabbia, la ragione e la giustizia. Quel che ci insegna la Flotilla

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Le attiviste e gli attivisti della Flotilla hanno ancora una volta mostrato la nudità del re: l’Occidente si sveglia quando si toccano i suoi cittadini, mostrando così di non considerare tutti gli esseri umani ugualmente degni. Ma certo è difficile contenere l’ira per chi dal primo momento ha ammonito che la reazione all’orrore del 7 Ottobre sarebbe diventata un massacro senza fine

È un vizio capitale, l’ira. Ma come facciamo a contenerla, noi che dal primo momento abbiamo, in tanti, ammonito che la reazione all’orrore del 7 Ottobre sarebbe diventata un massacro senza fine, che non era rappresaglia ma piuttosto desiderio e piano di vendetta e sterminio definitivo, insomma quello che è infatti successo? Lo sapevamo non perché più colti o intelligenti, e non in assenza di prove come nella poesia di Pierpaolo Pasolini. Lo sapevamo perché le prove c’erano eccome, perché France