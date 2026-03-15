Dal formato E4 può nascere l’Europa della responsabilità

true false

Dalla sicurezza del Mediterraneo alla leadership negoziale sulle crisi globali, la convergenza strategica tra Francia, Germania, Regno Unito e Italia è una scelta necessaria che potrebbe aprire a un percorso più ampio

Occorre sperare che l’ultimo discorso di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, sia solo un incidente retorico e non l’apertura di una nuova Europa definitivamente rassegnata al nuovo ordine imperiale. «L’Europa non può più essere custode del vecchio ordine mondiale, di un mondo che è scomparso e non tornerà più». Ancora più infelice è l’espressione secondo cui l’Europa non può più limitarsi ad «affidarsi alle regole internazionali come unico strumento di protezione dei prop