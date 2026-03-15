Il commento

Dal formato E4 può nascere l’Europa della responsabilità

Maurizio Delle Santi
Maurizio Delle Santi
Maurizio Delle Santi
15 marzo 2026 • 19:00

Dalla sicurezza del Mediterraneo alla leadership negoziale sulle crisi globali, la convergenza strategica tra Francia, Germania, Regno Unito e Italia è una scelta necessaria che potrebbe aprire a un percorso più ampio

Occorre sperare che l’ultimo discorso di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, sia solo un incidente retorico e non l’apertura di una nuova Europa definitivamente rassegnata al nuovo ordine imperiale. «L’Europa non può più essere custode del vecchio ordine mondiale, di un mondo che è scomparso e non tornerà più». Ancora più infelice è l’espressione secondo cui l’Europa non può più limitarsi ad «affidarsi alle regole internazionali come unico strumento di protezione dei prop

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Maurizio Delle Santi
Maurizio Delle Santi
Maurizio Delle Santi

Membro della International Law Association, dell'Associazione Italiana Giuristi Europei, dell'Associazione Italiana di Sociologia e della Société Internationale de Droit Militaire et Droit de la Guerre - Bruxelles. Ha partecipato a delegazioni governative in conferenze diplomatiche e svolto incarichi di docenza a contratto e seminari in diritto internazionale, diritto internazionale penale, diritto internazionale dei conflitti armati e controterrorismo. È autore di varie pubblicazioni, tra cui La guerra in Ucraina e le sfide per il nuovo ordine internazionale (Aracne, 2022) e  L'ISIS e la minaccia del nuovo terrorismo. Tra rappresentazioni, questioni giuridiche e nuovi scenari geopolitici (Aracne, 2015). Collabora con diverse testate e riviste specialistiche in materia di diritto internazionale, relazioni internazionali e sociologia del diritto.

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