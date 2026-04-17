Il cupo risveglio delle destre non salverà Forza Italia

La scoppola del referendum ha innescato una serie di reazioni interne ai partiti e tra i partiti. Il più colpito è il ventre molle della coalizione, Forza Italia. E Meloni? Riconoscere ora che l’amicizia con Trump è tossica non fa altro che rimarcare la sua cecità fino questo momento
La destra è entrata in movimento. Narcotizzata dalla sua confortevole navigazione in questi anni senza essere mai stata incalzata efficacemente dall’opposizione – con l’eccezione del momento Cutro, il naufragio di migranti sulle coste calabresi che per inazione di chi doveva intervenire causò quasi 100 vittime – si è bruscamente risvegliata. La scoppola del referendum ha innescato una serie di reazioni interne ai partiti e tra i partiti. Il più colpito è il ventre molle della coalizione, Forza I