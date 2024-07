No, il Rassemblement national, Marine Le Pen, la destra francese non hanno vinto. I titoli dei giornali, gli articoli dei commentatori, le dichiarazioni dei politici sono sbagliate, ignoranti e fuorvianti. Con il 33,5 per cento dei voti il Rn è risultato il partito più votato al primo turno delle elezioni legislative francesi. Però, i due terzi degli elettori hanno preferito altri partiti. Finito il primo tempo, nell’intervallo, i dirigenti degli altri partiti hanno l’opportunità di decidere con quale formazione giocare il secondo tempo, quali candidati desisteranno, quali candidati si contenderanno il seggio con l’esponente del Rassemblement.

Il primo turno ha, comunque, offerto informazioni importanti sul gradimento degli elettori riguardo le differenti candidature, sulla loro capacità di attrarre voti, sulla possibilità rispettive di vittoria/sconfitta. Da numerose esperienze del passato anche recente dovremmo tutti avere imparato che i Le Pen, Jean-Marie e Marine, già al primo turno fanno il pieno dei loro voti. Nel secondo turno, al massimo ottengono poche centinaia di migliaia di voti in più. La situazione potrebbe essere migliorata, ma, comunque, non di molto.

Sull’altro versante, dal comunque poco strutturato Nouveau Front Populaire alla fluttuante Ensemble di Emmanuel Macron è sembrata finalmente, forse non tardivamente, emergere la (quasi) piena consapevolezza che al secondo turno per gli oppositori del Rassemblement è imperativo convergere su una sola candidatura collegio per collegio, l’unico modo per rimanere/diventare competitivi. Le destre italiane si scagliano contro questa prospettiva sostenendo che sarebbe una specie di conventio ad excludendum antidemocratica e inaccettabile – in effetti, in Francia una convenzione di accordi contro la destra è esistita fin dal 1946. Si chiama(va) disciplina repubblicana.

Fortemente apprezzata e rigorosamente applicata dal Generale de Gaulle imponeva di non fare nessuna alleanza, di non aprire nessuno spazio politico ai successori/estimatori del Maresciallo Pétain, ai collaborazionisti e a tutte le variegate espressioni di destra che la Francia non si è mai fatta mancare, alcune delle quali impegnate in ventisei attentati alla vita del Generale. Quanti gollisti infrangeranno la venerata disciplina d’antan, sotto lo sguardo sprezzante di de Gaulle, è difficile dire, ma i tempi sono cambiati.

Molto scandalizzate le destre italiane denunciano come antidemocratico il difficile, ma cruciale, tentativo di costruire una coalizione di centro-sinistra a sostegno di candidature comuni e uniche collegio per collegio. Fare con pazienza e intelligenza coalizioni politiche è non tanto un’arte quanto un esercizio di immaginazione e pratica politica che, garantendo rappresentanza allargata, può essere molto remunerativo. Le destre tuonano che la coalizione francese dal centro alla sinistra è brutta, negativa, contraddittoria, priva di un programma comune. In parte, certamente e inevitabilmente è così. Tuttavia, opporsi alle politiche economiche , sociali, europee del Rassemblement e del Primo ministro in pectore Jordan Bardella e ai loro propositi di riduzione dei diritti civili, mi pare già un programma apprezzabile. Il resto si vedrà.

Quello che fin d’ora è sicuro è che il secondo turno elettorale offre grandi opportunità agli elettori di ieri e anche a coloro che, misurata la distanza politica fra il Rn e il centro-sinistra e vista l’importanza della competizione, sceglieranno di andare alle urne in questa occasione. Saranno i loro voti a fare la différence. Il secondo turno garantisce che la vittoria andrà a chi con le sue proposte, con le sue contrapposizioni, e con la sua partecipazione si è meritato l’approvazione degli elettori. Vive la démocratie. Vive la République.

