La Francia “sospesa” di Lecornu. Senza sbocchi e (forse) senza speranza

Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa
23 gennaio 2026 • 20:47Aggiornato, 23 gennaio 2026 • 20:47

La situazione di crisi politica sembra senza sbocco poiché la commissione paritaria del parlamento non è riuscita a trovare una mediazione per approvare il budget, essendo in Senato prevalente la componente di destra e non ci sono ormai i tempi tecnici perché sia approvato nei tempi richiesti. Qualcosa si è rotto nell’architettura costituzionale della V Repubblica

Se non è Scilla è Cariddi, così è in un mare tempestoso come quello che la Francia affronta ormai da mesi. Il primo ministro Lecornu è riuscito a fare approvare due settimane fa il progetto di legge sulla Sicurezza sociale dispiegando le sue capacità di tessitore, ottenendo soprattutto l’appoggio del Partito socialista e contrastando abilmente proprio l’ostilità di quel centro da cui egli proviene, soprattutto del gruppo Horizons di Edouard Philippe, ex primo ministro di Macron che guarda ora am



Sara Gentilepolitologa

Insegna scienza politica e analisi del linguaggio politico all’Università degli studi di Catania. Collabora con l’Università di Cagliari per un master sulla mediazione interculturale. È professeur invité al Cevipof di Sciences Po di Parigi, dove svolge prevalentemente le sue ricerche. Collabora con l'associazione Historia. Temi di analisi e di ricerca prevalenti: populismi e crisi della forma democratica, comunicazione, rituali e linguaggi dei leader politici.

