Un fine settembre da film. L’eroe, però, rimane Karim

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Sgomberato il campo destro dal disaccordo tra premier e vicepremier – la prima dice che la donna non deve nascondersi, il secondo parla di «gonne un po’ più lunghe» –, resta la questione dell’impossibilità di applicare la misura meloniana legata alla scuola. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, quello che Karim ha attraversato per arrivare in Italia dal Congo, giusto in tempo per salvare una professoressa con simpatie remigranti

Anni in cui non succede nulla e fine settimana in cui succedono decenni. Gli ultimi giorni di questa estate ormai conclusa sono stati un weekend ad altissima intensità di sparate, kermesse e campagna elettorale. Clima pirotecnico a Pontida, Orvieto, Formello e al laghetto dell’Eur, dove le parole della presidente del Consiglio hanno travolto papere e pedalò. Salvini lancia il congresso straordinario di ottobre, Vannacci spiega che Ulisse, in quanto sterminatore di Proci, è il più nobile portator