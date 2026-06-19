Futuro nazionale? Meglio chiamarlo Passato nazionale

true false

Domenica scorsa, dal palco dell’assemblea costituente di Futuro nazionale, Roberto Vannacci ha annunciato una proposta politica che non ha destato né troppa attenzione né il giusto sdegno, ma che connota il suo movimento molto di più di tante altre sparate. Ha detto che la prima battaglia del suo progetto sarà «riportare il libretto di lavoro a 14 anni» e ha aggiunto, come per rassicurare la platea troppo indulgente, che sarebbe una possibilità per chi vuole, un lavoretto estivo, «come cameriere