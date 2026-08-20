L’unica domanda azzeccata su Gaza e Cisgiordania: «Come possiamo uscirne?»

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Tra antisemitismo, guerra e tifoserie contrapposte, il confronto pubblico sembra aver smarrito ogni sfumatura. Eppure una domanda semplice, persino inaspettata, può riaprire uno spazio di ragionamento: «Come si riparte?». Forse è da lì che bisogna ricominciare

La chiusura delle indagini è per percosse aggravate dall’odio razziale, e riguarda tre palestinesi che un anno fa se la presero con un ebreo in un autogrill vicino a Milano. La loro “vittima” rischia il processo con l’ipotesi di lesioni, sempre aggravate dall’odio razziale. Secondo un’ipotesi accreditata, sarebbe stato lui a scatenare il parapiglia tirando una testata ai suoi successivi aggressori. La notizia è al contempo sintomatica e irrilevante. Irrilevante, perché le tifoserie unite dallo s