netanyahu e il circolo vizioso dell’odio

L’unica domanda azzeccata su Gaza e Cisgiordania: «Come possiamo uscirne?»

Luca Bottura
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20 agosto 2026 • 20:50

Tra antisemitismo, guerra e tifoserie contrapposte, il confronto pubblico sembra aver smarrito ogni sfumatura. Eppure una domanda semplice, persino inaspettata, può riaprire uno spazio di ragionamento: «Come si riparte?». Forse è da lì che bisogna ricominciare

La chiusura delle indagini è per percosse aggravate dall’odio razziale, e riguarda tre palestinesi che un anno fa se la presero con un ebreo in un autogrill vicino a Milano. La loro “vittima” rischia il processo con l’ipotesi di lesioni, sempre aggravate dall’odio razziale. Secondo un’ipotesi accreditata, sarebbe stato lui a scatenare il parapiglia tirando una testata ai suoi successivi aggressori. La notizia è al contempo sintomatica e irrilevante. Irrilevante, perché le tifoserie unite dallo s

Luca Bottura
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Luca Bottura, bolognese, classe 1967. Già “altro direttore” del settimanale Cuore e di inserti satirici per i cosiddetti giornaloni, scrive seriamente di sciocchezze e ironicamente di temi serissimi. Per Rai 3 ha creato, insieme a Geppi Cucciari, i programmi Chesucc3de? e Splendida Cornice. Ha pubblicato Manifesto del partito impopolare (Einaudi), Buonisti un cazzo (Feltrinelli), Meno male che Silvio c’era (Baldini + Castoldi). Ama molto la radio, ascoltata e fatta.

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