Gaza e i nostri smartphone. Il paradosso di Naza

true false

Di Naza, il documentario di Yuval Abraham e Rachel Szor, ha già scritto sulle pagine di questo giornale Teresa Marchesi, con una delle sue consuete recensioni brillanti, insieme a Giorgia Serughetti e Gabriele Della Morte che lo hanno commentato Mi limiterò dunque a un piccolo contributo, un pensiero che mi ronza in testa dopo ciò che è successo alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dopo che Abrahm e Szor sono diventati nemici pubblici di Benjamin Netanyahu, dopo che tra