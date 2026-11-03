Giovani e “di rottura”. Così i democratici hanno cambiato pelle

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Non sono più i dem dell’harakiri di Biden. Nella campagna appena conclusa abbiamo visto un partito rinnovato, che sembra recuperare elettori giovani, soprattutto maschi, persi in parte nel 2024, e che può trovare in temi oggi popolari trasversalmente – come il potenziamento della sanità pubblica e le diseguaglianze di ricchezza andate fuori qualsivoglia scala – un comune denominatore aggregante

Queste midterm hanno mostrato quanto fondamentale sia avere un robusto dibattito all’interno di un partito, quello democratico, articolato e vivace molto più di quanto non si creda, ma anche segnato da divisioni e contraddizioni non piccole. E ha indirettamente esposto, caso mai ve ne fosse stato ancora bisogno, quale harakiri i democratici fecero due anni fa, con l’intestardimento di Biden, la debole ma ineluttabile scelta di Harris e la rinuncia a primarie che hanno la funzione fondamentale no