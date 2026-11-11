In piazza a scuotere l’Italia: i giovani riconoscono la crisi della nostra società

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Siamo un paese sempre più anziano, che rifiuta di riconoscere il cambiamento invocato dalle piazze, che di fronte a uno scenario diverso da quello conosciuto o applicando un’indegna cancellazione della memoria, non vuole ammettere che ci siano delle ragioni dietro a queste sommosse

Confesso che ho aspettato un po’ di giorni prima di mettermi a scrivere qualcosa a proposito delle proteste giovanili delle ultime settimane. Avevo paura, appartenendo pienamente alla categoria boomer, di farmi condizionare dalla trappola del confronto generazionale, magari venato di nostalgia. Al di là dell’età condivisa, ci sono molte, troppe differenze per fare paragoni con le proteste degli anni Sessanta-Settanta: il contesto economico, che allora era favorevole; il contesto politico, assai