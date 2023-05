Se l'ultimo 23 maggio era stato l'anniversario della spudoratezza e degli inganni, quest'anno si celebra nel segno delle ipocrisie e delle lacerazioni. Fra la Sicilia e Roma ci si mischia e ci si divide nel ricordo di Giovanni Falcone, ucciso trentuno anni fa a Capaci.

Ma sembra passato un secolo per tutto ciò che è accaduto da quel giorno, dal dolore al rito, dalla rivolta alle liturgie, dalla rabbia agli amici dei condannati per mafia e persino agli stessi mafiosi che ormai urlano tutti insieme “la mafia fa schifo”. Chi dovrebbe mai contraddirli per una simile affermazione, chi potrebbe mai dire che non è vero?

È una commemorazione che si annuncia più sbiadita delle altre, meno pomposa, più sotto traccia. Con Maria Falcone, sorella del giudice, che è arrivata a questo 23 maggio dopo avere posato sorridente in una foto con il sindaco Roberto Lagalla, quello che in campagna elettorale nel giugno scorso ha ricevuto l'appoggio di Marcello Dell'Utri e Totò Cuffaro senza mai prenderne le distanze.

Da una parte ha incassato l'endorsement dei due, dall'altra ha donato un palazzo comunale alla fondazione Falcone dove nascerà un museo intitolato ai due magistrati saltati in aria nel 1992. Giochi di prestigio, dove le parole confondono e si confondono fino a valere meno di niente.

La convivenza con i collusi

È una Palermo avvilita e vinta. Le voci altre si alzano solitarie. In questa vigilia anche quella dell'ex procuratore Alfredo Morvillo, fratello di Francesca moglie di Falcone. Non ci vuole l'interprete per capire a chi si rivolge: «Politica e mafia, Falcone e Borsellino non possono essere celebrati da chi convive con i collusi».

Una famiglia di vittime - e che vittime - ormai spaccata in due da quando Francesca Morvillo è rimasta sola nella tomba del cimitero di Sant'Orsola. Per volere di Maria Falcone le spoglie del fratello sono state spostate nella basilica di San Domenico, il pantheon dei grandi siciliani dove riposano Francesco Crispi e Ruggero Settimo, Emerico Amari e Camillo Finocchiaro Aprile. L'antimafia, in questi anni, è riuscita a dividere pure i suoi morti più illustri.

Come oggi per le vie del centro, una manifestazione ufficiale e poi un'altra di un coordinamento cittadino e della Cgil che ne ha abbastanza «delle passerelle» e di «una narrazione deviata della lotta mafia che non ci rappresenta».

È la prima volta a Palermo, che il 23 maggio allontana e non avvicina.

Sicilia, il paese dei balocchi

È il risultato di un anno vissuto pericolosamente dove la Sicilia si è ritrovata capovolta. Con un sindaco voluto da due condannati per reati di mafia, con il governatore Renato Schifani sotto processo per associazione a delinquere, con il buio totale certificato in una sentenza “sul più grande depistaggio della storia giudiziaria italiana” (il caso Borsellino), con la figlia europarlamentare del consigliere Rocco Chinnici che è passata dal Pd al partito dei due indagati per strage Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, con la trattativa stato mafia cancellata con un colpo di penna.

Sono passati sei mesi dalla cattura di Matteo Messina Denaro e sappiamo tutto delle sua calamite appiccicate sul frigorifero, dei suoi selfie e dei suoi intrecci amorosi ma non sappiamo nulla dei suoi affari anche se - pare - che gli abbiamo sequestrati più di mille pizzini.

Sono anche le cronache pettinate sull'arresto del boss di Castelvetrano che ci hanno accompagnato verso questo 23 maggio così dimesso e così diverso, beffardo, quasi irreale. Dove, gesto simbolico, s'insedia con notevole ritardo la commissione parlamentare antimafia per eleggere come presidente Chiara Colosimo, nel fuoco delle polemiche per una foto che la ritrae con un terrorista dei Nar. Anche a Roma muro contro muro.

E' una giostra quella dell'antimafia targata 2023. Vi è salito pure l'ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro che, appena qualche mese fa, ha avuto la "completa riabilitazione” dal tribunale di sorveglianza. Significa che, dopo cinque anni di detenzione per favoreggiamento, il segretario della Nuova Democrazia Cristiana ora potrà ricandidarsi. Un regalo che gli ha provocato vertigini.

L'altro giorno, citando in un'intervista un famoso discorso di Martin Luther King, al posto di “I have a dream” (io ho un sogno) ha detto “I am a drink” (Io sono un drink). Poi si è giustificato: «Avevo assaggiato i miei vini e ho avuto un lapsus citando la qualità del drink piuttosto di quella del dream, ma beviamo e divertiamoci insieme». Sì, divertiamoci, nella Sicilia che è diventata il paese dei balocchi.

