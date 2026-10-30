È giusto tassare banche, assicurazioni e il settore energetico?

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Il Consiglio dei ministri ha finalmente preso posizione sulla raccolta di una cospicua parte della manovra 2027 proponendo di prelevare 5,5 miliardi da banche, assicurazioni, mercato finanziario e settore energetico. C’è molto di positivo su questa scelta: è l’entità del prelievo; il suo carico su comparti in grado di “reggere il colpo”; la chiarezza dell’imposizione attraverso l’incremento secco delle aliquote applicabili. Sennonché le note positive si fermano qui. Inutile dire, infatti, che le