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È giusto tassare banche, assicurazioni e il settore energetico?

Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno
30 ottobre 2026 • 19:22Aggiornato, 30 ottobre 2026 • 19:57
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C’è molto di positivo su questa scelta: l’entità del prelievo, il suo carico su comparti in grado di “reggere il colpo”, la chiarezza dell’imposizione attraverso l’incremento secco delle aliquote applicabili. Sennonché le note positive si fermano qui

Il Consiglio dei ministri ha finalmente preso posizione sulla raccolta di una cospicua parte della manovra 2027 proponendo di prelevare 5,5 miliardi da banche, assicurazioni, mercato finanziario e settore energetico. C’è molto di positivo su questa scelta: è l’entità del prelievo; il suo carico su comparti in grado di “reggere il colpo”; la chiarezza dell’imposizione attraverso l’incremento secco delle aliquote applicabili. Sennonché le note positive si fermano qui. Inutile dire, infatti, che le

Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno

Classe 1949, allievo di Augusto Fantozzi, dirige il Tax Department di Arthur Andersen di Roma nel 1981; fonda lo Studio Di Tanno Associati nel 1986. Ha insegnato Diritto Tributario in numerose università, fra le quali Roma Tor Vergata, Roma Università Europea, Siena e Cassino, nonché presso la Scuola Centrale di Polizia Tributaria e poi all’Accademia della Guardia di Finanza. Già docente al Master Tributario dell’Università Bocconi, insegna, oggi, al corso di Corporate Tax Governance dell’Università Statale di Milano.

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