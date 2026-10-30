È giusto tassare banche, assicurazioni e il settore energetico?

C’è molto di positivo su questa scelta: l’entità del prelievo, il suo carico su comparti in grado di “reggere il colpo”, la chiarezza dell’imposizione attraverso l’incremento secco delle aliquote applicabili. Sennonché le note positive si fermano qui
Il Consiglio dei ministri ha finalmente preso posizione sulla raccolta di una cospicua parte della manovra 2027 proponendo di prelevare 5,5 miliardi da banche, assicurazioni, mercato finanziario e settore energetico. C’è molto di positivo su questa scelta: è l’entità del prelievo; il suo carico su comparti in grado di “reggere il colpo”; la chiarezza dell’imposizione attraverso l’incremento secco delle aliquote applicabili. Sennonché le note positive si fermano qui. Inutile dire, infatti, che le