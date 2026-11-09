Gli hacker stanno banchettando, noi gli serviamo il pasto

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La vicenda dell’arrembaggio al sistema informatico della Direzione investigativa antimafia prescinde dalla quantità delle informazioni delicatissime che possono essere finite nelle mani sbagliate. Furto o non furto di dati, la serenità è un’altra cosa e la sicurezza un’altra ancora

Come nelle manifestazioni di piazza il numero dei partecipanti varia a seconda delle fonti, in questo disastro ci troviamo dinanzi a centinaia di megabyte di dati riservati secondo chi li avrebbe scippati e assolutamente nulla nelle parole di chi non ha subito alcun furto virtuale o non se ne è ancora accorto. La vicenda dell’arrembaggio al sistema informatico della Direzione investigativa antimafia prescinde dalla quantità delle informazioni delicatissime che possono essere finite nelle mani sb