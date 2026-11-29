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Il sostegno europeo alla causa della indipendenza e della sovranità ucraina ha assunto le vesti degli aiuti anche militari solo dopo che la Russia ha aggredito l’Ucraina. Nonostante la loro entità e la sua tempestività siano stati molto inferiori a quanto mestano i tanti utili idioti al servizio della propaganda putiniana, quegli aiuti sono stati e restano vitali per consentire di ridurre l’entità delle perdite e dei danni che gli aggressori provocano scientemente alla popolazione civile ucraina, nel tentativo fin qui vano di piegarne la volontà di resistenza. Ma la sensazione è che gli ucraini continuerebbero a combattere comunque