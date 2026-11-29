Il sostegno europeo alla causa della indipendenza e della sovranità ucraina ha assunto le vesti degli aiuti anche militari solo dopo che la Russia ha aggredito l’Ucraina. Nonostante la loro entità e la sua tempestività siano stati molto inferiori a quanto mestano i tanti utili idioti al servizio della propaganda putiniana, quegli aiuti sono stati e restano vitali per consentire di ridurre l’entità delle perdite e dei danni che gli aggressori provocano scientemente alla popolazione civile ucraina, nel tentativo fin qui vano di piegarne la volontà di resistenza. Ma la sensazione è che gli ucraini continuerebbero a combattere comunque
Nell’intervista concessa a MD Meets (il podcast dell’amministratore delegato di Axel Springer, Mathias Döpfner), Jared Kushner, il genero e sodale di affari del presidente Usa Donald Trump, ha rilasciato una serie di dichiarazioni sconcertanti, nelle quali, tra le altre cose, si definiva Vladimir Putin «un grande maestro della politica», aggiungendo quanto fosse «sinceramente interessato alla pace e a migliorare i rapporti con gli Stati Uniti». Soprattutto, Kushner attribuiva a Putin una patente