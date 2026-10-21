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I militari nelle piazze non portano sicurezza ma solo inutile repressione

Maso Notarianni
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21 ottobre 2026 • 12:59
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Il fermo preventivo, le nuove disposizioni sui minorenni e l’inasprimento delle norme sulle manifestazioni spostano ulteriormente il confine tra prevenzione e repressione. Si interviene prima che un reato sia commesso, si amplia lo spazio della valutazione preventiva della pericolosità, si restringe quello del dissenso

Il governo ha una risposta per ogni problema: un nuovo decreto sicurezza, una nuova stretta repressiva, più divieti e più poteri coercitivi. Otto decreti e la stessa ricetta: affrontare problemi complessi come se bastasse aumentare la repressione per risolverli. A Milano arriveranno altri 500 militari. Sergio Mattarella ha fermato l’intenzione di attribuire loro poteri di polizia giudiziaria, ma il tentativo resta grave. Non basta ritirare una misura quando diventa politicamente insostenibile: b

Maso Notarianni
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Maso Notarianni

Giornalista, già inviato di guerra, direttore di PeaceReporter e di E-Il mensile. Si occupa di politiche sociali e diritti umani

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