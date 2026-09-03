La stabilità del governo è una palude asfissiante

true false

La premier festeggia il record di governo più longevo della Repubblica. Ma la longevità non è un valore in sé. Soprattutto se si trasforma in inazione. La stabilità governativa di cui Giorgia Meloni va tanto fiera è una palude asfissiante.

La stabilità governativa non è un valore in sé. Stabilità può essere anche sinonimo di staticità. Nel caso del governo Meloni la sua longevità si associa alla inazione nei confronti di tutte quelle politiche che avrebbero potuto smuovere l’Italia dalla stagnazione nella quale si trova da anni. A iniziare dalla mancata crescita economia, dall’arretramento sostanziale dei salari (anche, ma non solo, per effetto dell’inflazione), e dalla contrazione dei servizi e dei beni pubblici in genere. Di con