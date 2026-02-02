Commenti

Il governo non strumentalizzi, la sinistra non c’entra niente con questi criminali

Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
02 febbraio 2026 • 20:21

Chi sostiene che tra le opposizioni ci sia chi consideri i criminali che abbiamo visto in azione a Torino come «compagni che sbagliano» pensa forse di usare quei fatti gravissimi come pretesto per punire le opposizioni, per silenziare il dissenso?

Non sono «compagni che sbagliano». Sostenere, come ha fatto il ministro Guido Crosetto che l’opposizione lo pensi, è gravissimo. È una strumentalizzazione. Gli scopi della quale non li sappiamo e non vogliamo neppure ipotizzarli, non essendo esperti di cospirazionismo. Quel che è certo è che quelle parole sono fuori luogo come, secondo chi scrive, lo furono in quel passato da cui sono estratte. Pronunciate oggi, in un contesto che nulla ha a che fare con quel passato, è come pensare di poter cal

Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

