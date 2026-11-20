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Decreti-legge, norme modificate poco dopo l’approvazione e difficoltà di attuazione: il Rapporto sulla legislazione 2026 evidenzia criticità persistenti nella produzione normativa e nel ruolo del Parlamento. E richiama la necessità di rafforzare la valutazione degli effetti delle leggi, sulla quale si misura anche la responsabilità della politica

Decreti-legge a ripetizione, norme approvate in fretta e spesso modificate poco dopo, provvedimenti privi delle analisi necessarie per valutarne gli effetti. È il modo in cui il governo condiziona il lavoro del Parlamento, come emerge dal Rapporto sulla legislazione 2026, relativo all'attività normativa nazionale dal 13 ottobre 2022 al 13 luglio 2026. Sono criticità che attraversano governi di diverso colore politico. Alcuni indicatori sono migliorati rispetto alla precedente legislatura: ad ese