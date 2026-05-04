Un governo pessimo e sprecone, la longevità non è sempre una virtù

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I governi longevi non sono sempre una buona cosa. E quando sono pessimi o meschini, il peso del loro tempo di vita è come una soma che i cittadini sono costretti a portare in groppa non potendo liberarsene prima del tempo predefinito

Parlando di longevità, Marco Damilano ha opportunamente osservato che il governo Meloni non riuscirà a competere con i governi a guida democristiana che, furono certamente tanti, ma in effetti uno solo nel molteplice. E poi, che senso ha una gara come questa? È persino umiliante volerla fare, perché conferma la mediocre reputazione dell’Italia per i suoi governi brevi, una narrativa che è valsa agli scienziati politici americani (e nostrani) a criticare il sistema proporzionale e parlamentare. C