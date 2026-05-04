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Un governo pessimo e sprecone, la longevità non è sempre una virtù

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
04 maggio 2026 • 20:48

I governi longevi non sono sempre una buona cosa. E quando sono pessimi o meschini, il peso del loro tempo di vita è come una soma che i cittadini sono costretti a portare in groppa non potendo liberarsene prima del tempo predefinito

Parlando di longevità, Marco Damilano ha opportunamente osservato che il governo Meloni non riuscirà a competere con i governi a guida democristiana che, furono certamente tanti, ma in effetti uno solo nel molteplice. E poi, che senso ha una gara come questa? È persino umiliante volerla fare, perché conferma la mediocre reputazione dell’Italia per i suoi governi brevi, una narrativa che è valsa agli scienziati politici americani (e nostrani) a criticare il sistema proporzionale e parlamentare. C

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Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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