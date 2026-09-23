«No, no e no», il governo Meloni ha quattro anni e scopre la fase oppositiva

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Hai sete? No. Non hai sete? No. Leggiamo insieme il rapporto deficit/Pil dell’Istat? No. Evitiamo di fare becera campagna elettorale sui minori? No e no. Siamo in piena fase oppositiva, il bambino ha bisogno di contestare anche l’incontestabile pur di sentirsi indipendente e di capire ciò che sarà. Tocca a tutti, come il vasino, l’addio al ciuccio o le canzoncine imparate all’asilo tipo «bollo ciao»