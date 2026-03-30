un progetto per governare

La sfida di governare, la sinistra parta dalla “materia” non dal “mezzo”

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
30 marzo 2026 • 20:35

Ricerca, educazione, innovazione tecnologica volta a mettere a profitto fonti energetiche alternative; rispetto del territorio e, quindi, rivalutazione dell’abitare nelle città e nei centri minori. Su questi temi (che sono solo alcuni), su questa “materia”, le forze di opposizione che si candidano al governo del Paese devono riuscire a scrivere un programma unitario, chiaro e memorizzabile

Non è sempre vero che, purché si vinca, ogni mezzo possa andar bene. Non lo è, almeno nelle lotte politiche che coinvolgono alleanze. E per una ragione: quel mezzo, se l’obiettivo sarà raggiunto, andrà a riscuotere, cioè a rivendicare un merito (e un ruolo) che la funzione del mezzo non soddisfa. Vincere è solo l’inizio. E se non è ben congegnato, pensato e ottenuto, il vincere può fare del Te Deum un preludio al Requiem. Dalla gioia per la vittoria al pianto per un’agonia. L’analogia ispirata a

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Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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