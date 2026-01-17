La disputa groenlandese sta aprendo una crepa nella Nato

true false

Il documento sulla politica italiana nell’Artico ha il merito di spiegare perché l’estremo nord è diventato in pochi giorni la più esplosiva questione strategica del pianeta. Ma l’equilibrismo di Meloni nei confronti degli Usa diventa ogni giorno più complicato da mantenere

Messo insieme all’ultimo minuto soprattutto per giustificare la decisione di non irritare Donald Trump imitando quell’Europa maggiore che invia soldati in Groenlandia, il documento presentato venerdì da Giorgia Meloni e da Antonio Tajani sulla politica italiana nell’Artico almeno un merito lo ha: spiega perché l’estremo nord sia diventato in pochi giorni la più esplosiva questione strategica del pianeta, tale da mettere a rischio perfino l’Occidente residuale, la Nato; perché, ma questo non è de