Dall’Artico a Taiwan all’Ucraina: il potere delle superpotenze non è infinito

Se Trump invade la Groenlandia finisce la Nato e la Ue si dividerebbe, se Xi va all’attacco di Taipei andrebbe in contro a delusioni e brutte figure. E se Mosca continua ad aggredire l’Ucraina finirà come l’Urss in Afghanistan. Pare che la lezione della storia non venga mai appresa e che ogni volta si ricada negli stessi errori. Eppure dovrebbe essere evidente: oggi il debole possiede tutti i mezzi per evitare la vittoria del forte