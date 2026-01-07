Commenti

Dall’Artico a Taiwan all’Ucraina: il potere delle superpotenze non è infinito

Mario Giro
Mario Giropolitologo
07 gennaio 2026 • 20:38

Se Trump invade la Groenlandia finisce la Nato e la Ue si dividerebbe, se Xi va all’attacco di Taipei andrebbe in contro a delusioni e brutte figure. E  se Mosca continua ad aggredire l’Ucraina finirà come l’Urss in Afghanistan. Pare che la lezione della storia non venga mai appresa e che ogni volta si ricada negli stessi errori. Eppure dovrebbe essere evidente: oggi il debole possiede tutti i mezzi per evitare la vittoria del forte 

Se gli Stati Uniti occupano la Groenlandia cosa accade? Si tratterebbe di una minaccia esistenziale per l’Unione Europea e per la Nato. Sulla seconda già sappiamo che Donald Trump la considera uno strumento inutile e costoso. Emmanuel Macron l’aveva dichiarata «cerebralmente morta» prima che l’aggressione russa le donasse nuova linfa. Sulla Ue i giudizi del tycoon sono più sfumati: se si tratta di una potenza economica con cui fare affari va bene, purché non tolga spazio all’economia Usa. Da qui

Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

