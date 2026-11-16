Mille sfumature di guerra ibrida: nel mirino c’è la società aperta

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Sabotaggi, cyberattacchi, attentati con droni, minacce di massa via mail: operazioni meno costose (in termini finanziari, umani e politici) e più “negabili” di una guerra aperta, tanto che sono spesso condotte da gruppi isolati, non facilmente o necessariamente collegabili ad organizzazioni statuali e/o ad un’unica regia. Che dietro ci siano Russia, Iran e/o altri, l’obiettivo è quello di mettere alla prova la nostra coesione come società aperta

Ma che cos’è questa guerra ibrida di cui oggi parliamo tutti, e come funziona? Dal punto di vista strettamente militare e strategico, il concetto fu coniato una ventina di anni fa negli Stati Uniti in relazione alle tattiche utilizzate prima da Hezbollah contro Israele nel 2006 e poi dalle varie insurgencies antioccidentali in Iraq e Afghanistan. Quelle tattiche combinavano, da un lato, l’uso di armi convenzionali in battaglia, azioni di guerriglia e atti di terrorismo, ma dall’altro anche attiv