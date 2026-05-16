Le guerre logorano anche chi le sta vincendo

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Trump ha ragione a dire di aver indebolito l’Iran, ma Teheran ha risorse sufficienti per reggere altri sei mesi e fargli perdere le mid-term. Putin occupa un quinto dell’Ucraina, ma è sempre più isolato. Nessuno sembra riuscire a fermare Netanyahu, ma una fetta consistente della popolazione israeliana sta pensando se lasciare il paese