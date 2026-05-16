Le guerre logorano anche chi le sta vincendo

Trump ha ragione a dire di aver indebolito l’Iran, ma Teheran ha risorse sufficienti per reggere altri sei mesi e fargli perdere le mid-term. Putin occupa un quinto dell’Ucraina, ma è sempre più isolato. Nessuno sembra riuscire a fermare Netanyahu, ma una fetta consistente della popolazione israeliana sta pensando se lasciare il paese
Grande dev’essere la confusione sotto il cielo se la regola aurea della guerra quale risultava ai potenti fino a ieri adesso viene sovvertita dai tre grandi conflitti in corso (russo-ucraino, americano-iraniano, arabo-israeliano). Diceva quella regola che non ci sono regole, se non quelle che il forte infligge al debole secondo la propria convenienza. Non c’è diritto che possa interferire con la volontà di potenza sorretta da una preponderante forza militare. My country first, e conta solo vince