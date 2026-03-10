Commenti

Guerre senza soluzione, la modernità del presente è nel governo della paura

Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa
10 marzo 2026 • 20:51

Dinnanzi ad un conflitto caotico scatenato contro ogni diritto internazionale, torna in mente il pensiero di Ulrich Beck: secondo il quale la paura ha sostituito la fame come motore della società, poiché in questa fase della modernità, la sensazione di rischio e di pericolo è divenuto prevalente

L’attacco americano-israeliano all’Iran prosegue estendendosi ed acquistando intensità, con ricadute che non riguardano solo il Medio Oriente ma anche l’Europa e configurando uno scenario di guerra minaccioso ed inquietante. Non sono chiare le intenzioni e gli obiettivi di Donald Trump che si contradice da un giorno all’altro, ma è chiaro purtroppo il principio cui la sua scelta si ispira in dispregio delle regole della democrazia, dei trattati, del diritto internazionale: vale la legge del più

Per continuare a leggere questo articolo

Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa

Politologa, professoressa invitata al Cevipof (Sciences Po), Parigi. Collabora con la Fondazione Feltrinelli partecipando ad una linea di ricerca sulla leadership. Collabora con le riviste Italianieuropei e Critica sociale

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE