Guerre senza soluzione, la modernità del presente è nel governo della paura

true false

Dinnanzi ad un conflitto caotico scatenato contro ogni diritto internazionale, torna in mente il pensiero di Ulrich Beck: secondo il quale la paura ha sostituito la fame come motore della società, poiché in questa fase della modernità, la sensazione di rischio e di pericolo è divenuto prevalente

L’attacco americano-israeliano all’Iran prosegue estendendosi ed acquistando intensità, con ricadute che non riguardano solo il Medio Oriente ma anche l’Europa e configurando uno scenario di guerra minaccioso ed inquietante. Non sono chiare le intenzioni e gli obiettivi di Donald Trump che si contradice da un giorno all’altro, ma è chiaro purtroppo il principio cui la sua scelta si ispira in dispregio delle regole della democrazia, dei trattati, del diritto internazionale: vale la legge del più