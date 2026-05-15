L’hantavirus e la crociera, i detrattori dell’Oms ignorano il suo vero ruolo

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Perché i crocieristi non stono stati lasciati sulla nave a trascorrere la quarantena? Il punto cruciale su cui ci si confronta quando si discute di gestione delle pandemie è sempre il limite tra libertà individuale e sicurezza della collettività. Analizziamolo in questo caso

C’è un’obiezione così banale da aver generato meme e perfino video canzonatori sui social media: perché mai i passeggeri della nave da crociera Hondius non sono stati lasciati a bordo fino alla fine della quarantena? In questo modo, si dice, sarebbe stato evitato ogni rischio di diffondere hantavirus e allargare il focolaio. Sui social media, l’Organizzazione mondiale della sanità, che ha coordinato le operazioni di sbarco, è per questo accusata di imprudenza, mentre in altre circostanze, quando