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Roberta Villa
Giornalista laureata in Medicina e Chirurgia, divulgatrice scientifica.
Commenti
Il social freezing come meccanismo di controllo, avere figli lo fa perdere
18 agosto 2026 • 20:06
Commenti
L’hantavirus e la crociera, i detrattori dell’Oms ignorano il suo vero ruolo
15 maggio 2026 • 07:00
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La caccia al tumore alla prostata non è una festa di compleanno: il rischio paradossale di scoprire più casi
11 febbraio 2026 • 07:00
Commenti
Comitato per i vaccini, le dimissioni di Schillaci sarebbero una pezza peggiore del buco
14 agosto 2025 • 19:11
Fatti
Schillaci senza vergogna nomina gli idoli dei no-vax nel comitato per le politiche vaccinali
06 agosto 2025 • 19:41
Commenti
Un governo irresponsabile strizza l’occhio ai No-vax
09 settembre 2023 • 19:30
Commenti
Il rooming–in è una buona pratica, ma solo se non si abbandonano le madri
05 febbraio 2023 • 18:00
Commenti
Il Covid c’è ancora, la normalità non si impone per decreto
29 ottobre 2022 • 18:59
Commenti
I virologi in parlamento portano competenze
18 agosto 2022 • 16:13
Longform
La nuova guerra dei vaccini sul vaiolo delle scimmie
08 agosto 2022 • 15:00
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