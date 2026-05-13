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Non siamo pronti, ancora una volta: più dell’hantavirus fanno paura i nostri governi

I ministri della Salute e dei Trasporti, Orazio Schillaci e Matteo Salvini (FOTO ANSA)
I ministri della Salute e dei Trasporti, Orazio Schillaci e Matteo Salvini (FOTO ANSA)
I ministri della Salute e dei Trasporti, Orazio Schillaci e Matteo Salvini (FOTO ANSA)
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa
13 maggio 2026 • 19:49

Niente allarmismi, rassicurano gli esperti. Cittadine e cittadini possono dormire sonni tranquilli. Ma vale lo stesso per gli esecutivi? Sei anni dopo il Covid, sull’Accordo pandemico globale, l’Italia è tra i pochi paesi a essersi astenuta e nel Piano pandemico non mancano falle

Niente allarmismi, rassicurano gli esperti: l’hantavirus è noto e la sua trasmissibilità assai più bassa di quella del coronavirus che nel 2020 ha fermato il mondo intero. Nonostante il ritorno di parole come “tracciamento”, “isolamento” o “quarantena” risvegli il trauma del recente passato, non siamo di fronte al rischio di una nuova pandemia. Cittadine e cittadini possono dormire sonni tranquilli, scrive Andrea Casadio su Domani. Ma vale lo stesso per i governi? Nei sei anni che ci separano da

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Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa

Giorgia Serughetti è professoressa associata di Filosofia Politica all’Università di Milano-Bicocca. Ha scritto saggi su questioni di genere e teoria politica, con particolare attenzione a fenomeni migratori, sessualità, violenza contro le donne e movimenti femministi. 

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