Non siamo pronti, ancora una volta: più dell’hantavirus fanno paura i nostri governi

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Niente allarmismi, rassicurano gli esperti. Cittadine e cittadini possono dormire sonni tranquilli. Ma vale lo stesso per gli esecutivi? Sei anni dopo il Covid, sull’Accordo pandemico globale, l’Italia è tra i pochi paesi a essersi astenuta e nel Piano pandemico non mancano falle

Niente allarmismi, rassicurano gli esperti: l’hantavirus è noto e la sua trasmissibilità assai più bassa di quella del coronavirus che nel 2020 ha fermato il mondo intero. Nonostante il ritorno di parole come “tracciamento”, “isolamento” o “quarantena” risvegli il trauma del recente passato, non siamo di fronte al rischio di una nuova pandemia. Cittadine e cittadini possono dormire sonni tranquilli, scrive Andrea Casadio su Domani. Ma vale lo stesso per i governi? Nei sei anni che ci separano da