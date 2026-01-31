Parafrasando Marx si potrebbe dire: uno spettro si aggira per l’Europa – lo spettro dei diritti umani. Promossi a questione dirimente dal vecchio ordine liberale, spesso pretesto di rapacità occidentali ma quando corazzati dalla giustizia internazionale indispensabili per smascherare stili di combattimento disumani, ora agitano l’era di Trump, il presidente che disumanizza le vittime dei suoi miliziani e proclama la propria limacciosa “moralità” bussola etica degli Stati Uniti. Troveranno nuova
I potenti piegano i diritti umani alla convenienza
31 gennaio 2026 • 19:15