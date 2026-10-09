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I Verdi britannici mancano la spallata: vince l’idea-partito di Burnham

Marzia Maccaferri
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Marzia Maccaferri
09 ottobre 2026 • 18:34
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Alle suppletive di Holborn il Green party ha cannibalizzato i pulviscoli a sinistra del Labour nel collegio di Starmer, concentrando il dissenso senza trasformarlo in maggioranza. Sullo sfondo, la mozione che equipara sionismo e razzismo. Ma non basta per imporre un’idea-partito

Il Labour tiene Holborn e St Pancras, l’ex seggio di Keir Starmer nelle elezioni suppletive di giovedì 8 ottobre. Non era scontato. Ma la domanda interessante non è soltanto perché abbia vinto: è perché il partito verde, anche con un’affluenza scesa dal 54,1% del 2024 al 38,76%, non sia riuscito a compiere il salto promesso. Il leader Zack Polanski, candidatosi con la convinzione di dare la spallata, ha raccolto quasi il 33%, contro il 45% laburista. Il Green party ha cannibalizzato i pulviscoli

Marzia Maccaferri
Marzia Maccaferri
Marzia Maccaferri

Insegna storia contemporanea e pensiero politico a Queen Mary, University of London. Ha scritto di marxismo inglese, di Brexit e di storia degli intellettuali. Ora sta lavorando sulla ricezione di Gramsci in Gran Bretagna e sulla crisi degli anni ’80.

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