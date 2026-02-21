Commenti

Il capitalismo di relazione, la lezione del caso Epstein

Guido Rampoldi
21 febbraio 2026 • 20:44

Grandi come Epstein o piccoli come i faccendieri nostrani, i tecnici del capitalismo di relazione servono un sistema che mette a rischio il libero mercato e la democrazia, e come tale andrebbe combattuto

Occorreranno quattro mesi perché concludano il loro lavoro i venticinque giornalisti posti dal New York Times a perlustrare gli oltre tre milioni di file del cosiddetto “affaire Epstein”. E occorrerà molto altro tempo perché siano di accesso pubblico gli altri milioni di file che l’amministrazione Trump non ha desecretato, per ragioni di cui tuttora si discute. E anche quando disporremo di quell’oceano di informazioni è possibile, come prevedeva Mattia Ferraresi su queste pagine, che ciascuno po

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

