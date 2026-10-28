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Il cibo scotta sempre più: se il clima moltiplica lo sfruttamento

Fabio Ciconte
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Fabio Ciconte
28 ottobre 2026 • 19:45
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Il rapporto di associazione Terra! ed EStà mette insieme due questioni che di solito restano separate: senza interventi di adattamento, entro il 2050 il calo della produzione agricola italiana è stimato in 12,5 miliardi di euro l’anno nello scenario più ottimistico, oltre 30 in quelli più severi; nell'Ue la mortalità sul lavoro causata dal calore estremo è cresciuta del 42 per cento dal 2000. Così il clima diventa un moltiplicatore dello sfruttamento

Il 13 luglio 2015 Paola Clemente è morta in un vigneto di Andria, dove lavorava all’acinellatura dell’uva. Pochi giorni dopo, nelle campagne di Nardò, moriva Abdullah Mohamed, bracciante sudanese, mentre raccoglieva pomodori sotto il sole. «Sono morti di caporalato», titolavano i giornali in quei giorni perché, come hanno ricostruito poi le indagini, si era trattato di sfruttamento sul lavoro. Quelle due morti, la tragicità di quel momento, sono state però l’innesco che ha portato il Parlamento

Fabio Ciconte
Fabio Ciconte
Fabio Ciconte

Direttore dell’associazione ambientalista Terra!, scrittore ed esperto di agricoltura e filiere alimentari. Impegnato da anni in battaglie ambientali e sociali, ha realizzato diverse inchieste e pubblicazioni. Collabora con il quotidiano “Domani” fin dalla sua nascita. Per Laterza è autore di Il grande carrello. Chi decide cosa mangiamo (con Stefano Liberti, 2019), Fragole d’inverno. Perché saper scegliere cosa mangiamo salverà il pianeta (e il clima) (2020), Chi possiede i frutti della terra (2022), L'ipocrisia dell'abbondanza. Perché non compreremo più cibo a basso costo (2023). Da due anni collabora con la trasmissione tv di Rai Tre Geo.

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