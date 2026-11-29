Tutti sappiamo che la contesa in atto non è se il fascismo sia stato voluto dal popolo, ma cosa fare nel momento in cui il popolo sceglie di dare il proprio consenso a Trump o Le Pen. Non dubito sul fatto che questa sarà la domanda fondamentale dei prossimi mesi, quando saranno proprio elezioni libere che potranno consegnare l’Europa alle destre radicali
Con buona pace dei La Russa o dei Musumeci di turno, non esiste fascismo democratico o democrazia fascista. Non è il ricorso alla volontà popolare ma quello alla violenza politica a definire i termini della contraddizione. Fascismo è qualunque regime in cui la violenza politica rende il popolo incapace di esprimere liberamente la propria sovranità. Prima ancora che essere una verità storica, è una verità logica. Il tentativo in atto non è (soltanto) quello di riscrivere la storia, ma di forzare