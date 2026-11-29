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Tutti sappiamo che la contesa in atto non è se il fascismo sia stato voluto dal popolo, ma cosa fare nel momento in cui il popolo sceglie di dare il proprio consenso a Trump o Le Pen. Non dubito sul fatto che questa sarà la domanda fondamentale dei prossimi mesi, quando saranno proprio elezioni libere che potranno consegnare l’Europa alle destre radicali