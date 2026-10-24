Il governo e le scelte scellerate sulle Zes, come rafforzare le filiere strategiche al sud

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Proprio perché è per rilanciare l’economia del Mezzogiorno che nascono le Zone economiche speciali, è qui che si deve guardare per il futuro di queste procedure speciali. In particolare ora che si chiude la stagione del Pnrr e che l’economia continua a crescere con risultati migliori del centro-nord

La crisi economica e industriale italiana deve essere davvero grave se praticamente tutta Italia merita una procedura speciale. Il progressivo allargamento delle Zone economiche speciali (Zes) prima ad alcuni comuni del sud, poi a tutte le regioni del Mezzogiorno per arrivare, lo scorso anno, a comprendere anche Marche e Umbria, merita una riflessione. Perché il vantaggio di localizzare investimenti in queste zone sta nella possibilità di usufruire di un credito d’imposta e di autorizzazioni sem