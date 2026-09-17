Il governo guarda al voto. E non vede l’inflazione

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Via il bollo per 14,5 milioni di auto di piccola e media cilindrata e motocicli, con un risparmio fino a 240 euro. La misura varrà per il 2027, ma dovrebbe diventare strutturale. Il costo, 2,3 miliardi, sarà coperto con i risparmi del Pnrr. Giorgia Meloni rivendica: «Tagliamo le tasse sulla proprietà, altri vogliono la patrimoniale», mentre Giancarlo Giorgetti assicura che la misura sarà strutturale. Come avrebbe detto Augusto Graziani, si fanno però i «conti senza l’oste». Nel frattempo, l’infl